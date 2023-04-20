Глава ВОЗ рассказал о числе погибших в ходе боевых действий в Судане

Почти 300 человек были убиты в Судане в результате столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус. Об этом сообщает издание AA.
«Ситуация в Судане становится все более тревожной и душераздирающей. На данный момент погибло почти 300 человек и более 3000 получили ранения. Я осуждаю любые убийства людей, особенно нападения на гражданское население и медицинские учреждения», — заявил Гебреисус.
Он отметил, что отсутствие электричества, продовольствия, воды, персонала и сокращение запасов медикаментов делают практически невозможным функционирование многих медицинских учреждений именно в то время, когда тысячи раненых нуждаются в неотложной помощи.
Ранее бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил США в эскалации конфликта в Судане. Он считает, что американцы пытаются втянуть в конфликт третьи стороны.