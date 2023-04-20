13 млн тонн опасных для здоровья водорослей дрейфует к побережью США

Ученые сообщают, что в прошлом месяце они обнаружили более 13 миллионов тонн саргассума, желтовато-коричневых водорослей, дрейфующих в Атлантическом океане, что является рекордом для мартовских показателей. Об этом сообщили на сайте The New York Times.
Сообщается, что куски водорослей уже начало прибивать к прибрежным пляжам в Южной Флориде и Мексике. В ближайшие месяцы саргассум начнет испускать сильный запах гниения, потенциально создавая опасность для здоровья посетителей пляжа.
Заросли саргассы наблюдались на данной теретории в течении веков, но замечать аномально большие скопления начали только в 2011 году. По мнению ученых, это происходит из-за избыточного стока рек Конго, Амазонка и Миссисипи, богатых питательными веществами.
Ранее, врач-диетолог Юлиана Кузнецова сообщила, что водоросли помогают при профилактике рака.