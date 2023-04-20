13 млн тонн опасных для здоровья водорослей дрейфует к побережью США

Ученые сообщают, что в прошлом месяце они обнаружили более 13 миллионов тонн саргассума, желтовато-коричневых водорослей, дрейфующих в Атлантическом океане, что является рекордом для мартовских показателей. Об этом сообщили на сайте The New York Times.