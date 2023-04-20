Суд признал незаконным требование Wildberries платы за возврат некачественной продукции

Управление Роспотребнадзора по Подмосковью добилось признания судом неправомерности взимания Wildberries платы с клиентов за обратную доставку товара ненадлежащего качества. Компания намерена оспорить данное решение.
Исходя из правил, потребители имеют право: требовать замену товара на продукт той же фирмы или же иной, но уже с перерасчетом стоимости; требовать устранения недостатков на безвозмездной основе; отказаться от получения товара и потребовать возврата заплаченных за него средств; требовать полного возмещения убытков за некачественный товар.
Роспотребнадзор, учитывая вышеперечисленные предписания, уличил торговую площадку в нарушении действующего законодательства из-за требования оплаты возврата некачественного товара. Wildberries решила оспорить решение суда, аргументируя это тем, что инстанция «в полной мере не разобралась в обстоятельствах» дела, а представители компании отсутствовали на заседании, – пишет «РБК».
Ранее руководство Wildberries аргументировало многочисленные штрафы для своих сотрудников ошибкой искусственного интеллекта.