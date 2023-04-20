Суд признал незаконным требование Wildberries платы за возврат некачественной продукции

Исходя из правил, потребители имеют право: требовать замену товара на продукт той же фирмы или же иной, но уже с перерасчетом стоимости; требовать устранения недостатков на безвозмездной основе; отказаться от получения товара и потребовать возврата заплаченных за него средств; требовать полного возмещения убытков за некачественный товар.