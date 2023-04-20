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Суд признал незаконным требование Wildberries платы за возврат некачественной продукции

Общество
Суд признал незаконным требование Wildberries платы за возврат некачественной продукции

Управление Роспотребнадзора по Подмосковью добилось признания судом неправомерности взимания Wildberries платы с клиентов за обратную доставку товара ненадлежащего качества. Компания намерена оспорить данное решение.

Исходя из правил, потребители имеют право: требовать замену товара на продукт той же фирмы или же иной, но уже с перерасчетом стоимости; требовать устранения недостатков на безвозмездной основе; отказаться от получения товара и потребовать возврата заплаченных за него средств; требовать полного возмещения убытков за некачественный товар.

Роспотребнадзор, учитывая вышеперечисленные предписания, уличил торговую площадку в нарушении действующего законодательства из-за требования оплаты возврата некачественного товара. Wildberries решила оспорить решение суда, аргументируя это тем, что инстанция «в полной мере не разобралась в обстоятельствах» дела, а представители компании отсутствовали на заседании, – пишет «РБК».

Ранее руководство Wildberries аргументировало многочисленные штрафы для своих сотрудников ошибкой искусственного интеллекта.
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