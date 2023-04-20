Глава МИД Никарагуа Денис Монкада принял приглашение о визите в Россию

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Никарагуа с дипломатическим визитом в рамках своего турне по Латинской Америке. Он уже посетил Бразилию и Венесуэлу, где встретился с представителями МИД. Сам российский дипломат отмечал, что многие страны Латинской Америки хотят избавиться от давления со стороны США и начать двигаться в своем направлении, которое им не будет диктовать Запад.