Глава МИД Никарагуа Денис Монкада принял приглашение о визите в Россию

Министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада принял приглашение России посетить Москву в удобное для него время в рамках сотрудничества двух стран.
Глава МИД России Сергей Лавров передал Монкаде приглашение посетить Россию с ответным дипломатическим визитом в удобное для него время. Министр из Никарагуа принял его, после чего Лавров назвал Монкаду «другом» во время пресс-конференции в Манагуа (столица Никарагуа). Лавров отметил, что сотрудничество с Россией позволит процветать этой стране.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Никарагуа с дипломатическим визитом в рамках своего турне по Латинской Америке. Он уже посетил Бразилию и Венесуэлу, где встретился с представителями МИД. Сам российский дипломат отмечал, что многие страны Латинской Америки хотят избавиться от давления со стороны США и начать двигаться в своем направлении, которое им не будет диктовать Запад.