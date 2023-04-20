Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Фанаты американской певицы Свифт простояли всю ночь под дождем чтобы купить ее брендированную одежду

Весь мир
Фанаты американской певицы Свифт простояли всю ночь под дождем чтобы купить ее брендированную одежду

Крайне преданные фанаты американской поп-певицы Тейлор Свифт простояли 36 часов на улице, в ожидании ее концерта, где можно будет купить лимитированную коллекцию фирменной одежды от исполнительницы. Об этом пишет The New York Times.

Как сообщают свидетели, в пиковый момент, в 5:45 утра в день концерта, уже сотни человек сидели на шестиполосной дороге перед стадионом. Дождь, который обрушился на них той ночью они перенесли со стойкостью и смирением, несмотря на очевидную бессмысленность данного акта.

Ранее, выбежавший на лед в середине выступления фигуристки Александры Трусовой объяснил свои мотивы.
тейлор свифт фанаты концерт
Военкоры ФАН