Фанаты американской певицы Свифт простояли всю ночь под дождем чтобы купить ее брендированную одежду

Как сообщают свидетели, в пиковый момент, в 5:45 утра в день концерта, уже сотни человек сидели на шестиполосной дороге перед стадионом. Дождь, который обрушился на них той ночью они перенесли со стойкостью и смирением, несмотря на очевидную бессмысленность данного акта.