Фанаты американской певицы Свифт простояли всю ночь под дождем чтобы купить ее брендированную одежду

Крайне преданные фанаты американской поп-певицы Тейлор Свифт простояли 36 часов на улице, в ожидании ее концерта, где можно будет купить лимитированную коллекцию фирменной одежды от исполнительницы. Об этом пишет The New York Times.
Как сообщают свидетели, в пиковый момент, в 5:45 утра в день концерта, уже сотни человек сидели на шестиполосной дороге перед стадионом. Дождь, который обрушился на них той ночью они перенесли со стойкостью и смирением, несмотря на очевидную бессмысленность данного акта.
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