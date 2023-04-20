Министр обороны США пообещал ускорить вступление Швеции в НАТО

Как и Финляндия, Швеция решила отказаться от нейтралитета после начала украинского конфликта. Однако прежде чем страна сможет присоединиться к альянсу, она должна сначала склонить на свою сторону Турцию и Венгрию, поскольку все члены НАТО должны дать согласие на включение государства в альянс.