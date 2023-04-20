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Министр обороны США пообещал ускорить вступление Швеции в НАТО

Политика
Министр обороны США пообещал ускорить вступление Швеции в НАТО

Работать над «быстрым вступлением» Стокгольма в НАТО пообещал министр обороны США Ллойд Остин в ходе первого за 23 года визита в Швецию. Об этом сообщает издание New York Times.

Он выразил надежду, что возражения против членства страны в НАТО будут сглажены к середине лета, когда члены альянса встретятся в Литве.

«Мы приложим все усилия, чтобы решить этот вопрос до саммита», — сказал Остин.

Как и Финляндия, Швеция решила отказаться от нейтралитета после начала украинского конфликта. Однако прежде чем страна сможет присоединиться к альянсу, она должна сначала склонить на свою сторону Турцию и Венгрию, поскольку все члены НАТО должны дать согласие на включение государства в альянс.

Ранее шведское радио сообщило, что стране не удастся вступить в альянс по меньшей мере до осени. Турецкие политики считают, что вопрос по вступлению Швеции в Североатлантический альянс вряд ли поднимется в стране до летних каникул, которые чаще всего длятся до сентября.
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