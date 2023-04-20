Колонна военной техники выдвинулась в направлении Москвы

Ранее ВЦИОМ сообщил, что 98% россиян считают важным сохранение памяти о Великой Отечественной войне. По результатам опроса каждый третий житель Российской Федерации назвал Сталинградскую битву самым главным событием военных лет, а каждый четвертый — Курскую битву и блокаду Ленинграда.