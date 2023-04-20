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Один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники продает свой бизнес в России

Экономика
Один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники продает свой бизнес в России

CNH Industrial, являющийся одним из самых крупных производителей сельскохозяйственной техники в мире сообщил, что продает свои активы бизнеса в России. Информация об этом поступила от головного офиса компании в Лондоне.

Еще в марте 2022 года, компания сообщила, что приостанавливает свою деятельность по поставкам продукции на территорию РФ. Заработную плату работникам из России компания продолжала платить до четверга этой недели.

Сообщается, что российские филиалы компании фирма продает за $60 млн долларов. В ее собственности находятся производственные объекты по изготовлению строительного и сельскохозяйственного оборудования, а также склад с запасными деталями.

Покупатель активов на данный момент остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что пивной глобалист Heineken потеряет 300 млн евро в результате своего ухода из России.
сельское хозяйство россия бизнес
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