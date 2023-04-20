Ялта заключит соглашение с Гранадой для дальнейшего сотрудничества

Ранее сообщалось, что Лавров с 17 по 21 апреля посетит четыре страны в Латинской Америке. На данный момент он уже посетил Бразилию и Венесуэлу. В последней стране он встретился с президентом и главой МИД для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества. В рамках союза России и Венесуэлы Москва предпримет меры по избавлению партнера от давления со стороны США, которое заключается в диктатуре определенного вектора политики и участии в «геополитических играх».