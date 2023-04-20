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Секретарь СНБО Данилов: Украина утверждает, что зону СВО посетил двойник Путина

Политика
Секретарь СНБО Данилов: Украина утверждает, что зону СВО посетил двойник Путина

Киевские власти ставят под сомнение недавний визит президента России Владимира Путина в зону СВО и утверждают, что Кремль отправил двойника. Об этом сообщает издание Miami Herald.

«Это был не настоящий Путин», — заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов, не приводя доказательств. «Чтобы поговорить с настоящим Путиным, нужно самоизолироваться на 10-14 дней», — добавил он.

По словам Данилова, на всех видеозаписях визита российского лидера запечатлен «обычный двойник, которых, как мы знаем несколько».

Ранее Генеральная прокуратура России поддержала идею контроля над психически больными людьми. Мера предполагает изучение того, как такие нездоровые граждане себя ведут, исходит ли от них какая-то угроза по отношению к окружающим людям.
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