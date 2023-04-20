NASA опровергло слухи о падении американского космического спутника над Киевом

Агентство подчеркнуло, что слухи о падении объекта в небе над столицей Украины не являются правдивыми. Об этом пишет «РИА Новости».
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о ложности распространенных ранее слухов о падении космического спутника Соединенных Штатов Америки в воздушном пространстве над украинской столицей. Агентство заявило, что объект пока «еще находится на орбите».
Ранее глава NASA Билл Нельсон рассказал об успехах Китайской Народной Республики в космической гонке с США. Китай сумел успешно осуществить посадку своего аппарата на поверхность Марса. Он также отметил, что активное соперничество государств в сфере астронавтики продолжается.