NASA опровергло слухи о падении американского космического спутника над Киевом

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о ложности распространенных ранее слухов о падении космического спутника Соединенных Штатов Америки в воздушном пространстве над украинской столицей. Агентство заявило, что объект пока «еще находится на орбите».