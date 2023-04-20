RuStore начали предустанавливать на импортных смартфонах

Сейчас большинство китайских смартфонов поставляется с предустановленными сервисами Google, что делает их уязвимыми для санкций и ограничений со стороны США. Кроме того, предустановка отечественного маркетплейса на смартфоны может увеличить конкуренцию на рынке мобильных приложений в России и помочь развитию отечественных разработчиков. В список компаний, которые будут поставлять смартфоны с RuStore вошли такие гиганты, как Xiaomi, Tecno, Vivo, Realme и др.