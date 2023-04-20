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RuStore начали предустанавливать на импортных смартфонах

Общество
RuStore начали предустанавливать на импортных смартфонах

Китайские производители смартфонов начали предустанавливать российский маркетплейс приложений RuStore на свои устройства. Об этом сообщает издание «Ъ».

Некоторые эксперты отмечают, что предустановка RuStore на китайские смартфоны может стать шагом к укреплению цифрового суверенитета России и уменьшению зависимости от зарубежных компаний.

Сейчас большинство китайских смартфонов поставляется с предустановленными сервисами Google, что делает их уязвимыми для санкций и ограничений со стороны США. Кроме того, предустановка отечественного маркетплейса на смартфоны может увеличить конкуренцию на рынке мобильных приложений в России и помочь развитию отечественных разработчиков. В список компаний, которые будут поставлять смартфоны с RuStore вошли такие гиганты, как Xiaomi, Tecno, Vivo, Realme и др.

Ранее СМИ сообщили, что на RuStore начали появляться иностранные приложения. Более 4 тысяч производителей уже присоединились к отечественному маркетплейсу.
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