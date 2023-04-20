Мария Захарова назвала Киев утилизатором для космического мусора США

Ранее появилась информация, что над Киевом была замечена яркая вспышка, которая осветила все небо. Вскоре после этого начали появляться кадры, где видно, как неопознанный объект падает, озаряя светом небо. Предположительно, этим объектом был спутник NASA, который был списан по неисправности. Однако позже эта информация была опровергнута самой космической организацией, которая сообщила, что все их спутники находятся на орбите.