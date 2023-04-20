Мария Захарова назвала Киев утилизатором для космического мусора США

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала информацию о падении спутника NASA на территории Украины.
Американская космическая компания NASA придумала, куда будет утилизировать весь свой космический мусор, написала Захарова в своем Telegram-канале, приведя слова председателя Киевской военной администрации Сергея Попко.
Ранее появилась информация, что над Киевом была замечена яркая вспышка, которая осветила все небо. Вскоре после этого начали появляться кадры, где видно, как неопознанный объект падает, озаряя светом небо. Предположительно, этим объектом был спутник NASA, который был списан по неисправности. Однако позже эта информация была опровергнута самой космической организацией, которая сообщила, что все их спутники находятся на орбите.