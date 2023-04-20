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Полицейские США арестовали гражданина Белоруссии за обход антироссийских санкций

Происшествия
Полицейские США арестовали гражданина Белоруссии за обход антироссийских санкций

Министерство юстиции США сообщило об аресте гражданина Белоруссии по обвинению в обходе антироссийских санкций. Правоохранительные органы уличили его в участии в схеме на 150 миллионов долларов.

Минюст заявил, что белорус принимал участие в обходе ограничений, установленных властями США в отношении бизнесмена Сергея Курченко – он был ранее включен в санкционный список министерством финансов Соединенных Штатов Америки. Правоохранители заподозрили гражданина Белоруссии в пособничестве при закупке сталеплавильных материалов на сумму в полторы сотни миллионов долларов США, – пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что американское министерство юстиции намерено получить больше полномочий для передачи российских активов Украине. Ведомство посчитало, что существующие у него компетенции на использование заблокированных за обход санкций собственности и средств сильно ограничены.
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