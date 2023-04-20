Полицейские США арестовали гражданина Белоруссии за обход антироссийских санкций

Минюст заявил, что белорус принимал участие в обходе ограничений, установленных властями США в отношении бизнесмена Сергея Курченко – он был ранее включен в санкционный список министерством финансов Соединенных Штатов Америки. Правоохранители заподозрили гражданина Белоруссии в пособничестве при закупке сталеплавильных материалов на сумму в полторы сотни миллионов долларов США, – пишет «РИА Новости».