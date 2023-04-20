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Центробанк опроверг слухи о тотальной слежке через цифровые рубли

Общество
Центробанк опроверг слухи о тотальной слежке через цифровые рубли

Из интервью директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллы Бакиной газете «Аргументы и Факты», стало ясно, мнение о том, что через цифровые рубли можно вести слежку является всего лишь слухом и вымыслом.

Она заявляет, что информация по проведению денежных операций остается на цифровых кошельках и никуда далее не поступает. Для ее передачи нужны законные основания.

Бакина подчеркнула, что вся денежная цифровая система разрабатывалась с учетом самых высоких требований по противодействию хакингу.

«Уровень защиты у нас на сегодняшний день беспрецедентно высокий», - сообщила она репортеру.

Ранее, финансист Светлана Самойлова уже предлагала принять к использованию в России альтернативные методы оплаты.
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