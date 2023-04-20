МИД РФ высказался о спонсировании Украины: Враждебный антироссийский акт марионеточного киевского режима

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инициативу Южной Кореи спонсировать Украину оружием.
Спонсирование Украины оружием со стороны какой-либо страны является «враждебным антироссийским актом», который позволяет коллективному Западу вести опосредованную войну против России засчет «марионеточного киевского режима», говорится в официальном сообщении МИД РФ. Она отметила, что подобные решения крайне негативно скажутся на дальнейших отношениях Москвы и третьих стран, спонсирующих Украину.
Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил о пересмотре политики приоритетов Сеула. По словам президента, он готов предоставить Киеву негуманитарную помощь в виде оружия и боеприпасов. Он заявил, что это произойдет в случае масштабного нападения на граждан Украины.