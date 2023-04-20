Politico: Украина потребовала миллиард долларов от Shell

Украинские власти потребовали от руководства нефтегазовой компании Shell поделиться доходами от возможной продажи российских активов. Об этом сообщает издание Politico.
Советник президента Украины Олег Устенко направил письмо компании, в котором отметил, что если продажа состоится, то Shell получит более $1 млрд «кровавых денег». Он призвал передать вырученные средства на нужды Украины, которая является «жертвой» военного конфликта. В ответ на это заявление в Shell ответили, что больше не работают в России и не участвуют в переговорах относительно своей доли.
Ранее Украина потребовала от НАТО принять ее в альянс в лету этого года. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что «Украина не потерпит, если на предстоящем саммите 11 июля в Вильнюсе страны НАТО будут без аргументов в очередной раз твердить про политику открытых дверей альянса, но при этом не пригласят в него Киев».