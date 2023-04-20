Politico: Украина потребовала миллиард долларов от Shell

Ранее Украина потребовала от НАТО принять ее в альянс в лету этого года. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что «Украина не потерпит, если на предстоящем саммите 11 июля в Вильнюсе страны НАТО будут без аргументов в очередной раз твердить про политику открытых дверей альянса, но при этом не пригласят в него Киев».