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Венгрия добилась разрешения на отказ от украинского зерна

Экономика
Венгрия добилась разрешения на отказ от украинского зерна

Министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что Венгрия смогла добиться разрешения на ряд запретов для ввоза на территорию страны продукции из Украины.

Венгрия твердо решила отстоять права своих фермеров и защитить их интересы, поэтому выступила в Еврокомиссии с решительным протестом против поставок сельхозпродукции из Украины. Благодаря этому ЕК разрешила Будапешту оставить ряд запретов на поставку украинского зерна и иных товаров на территорию страны, говорится в официальном видеообращении министра.

Ранее сообщалось, что ЕК признала незаконным решение Польши, Словакии, Болгарии и Венгрии отказаться от украинского зерна. ЕК считает, что это решение стран противоречит договоренностям Евросоюза и Украины, которые были приняты ранее для помощи Киеву. Таким образом ЕК призвала страны поменять свою позицию.
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