Венгрия добилась разрешения на отказ от украинского зерна

Венгрия твердо решила отстоять права своих фермеров и защитить их интересы, поэтому выступила в Еврокомиссии с решительным протестом против поставок сельхозпродукции из Украины. Благодаря этому ЕК разрешила Будапешту оставить ряд запретов на поставку украинского зерна и иных товаров на территорию страны, говорится в официальном видеообращении министра.