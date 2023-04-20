Омбудсмен Борис Титов заявляет о важности послаблений для перевозчиков из Калининграда

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину и сообщил о необходимости разрешить автоперевозчикам из Калининграда использовать грузовой транспорт, помещенный под особую процедуру СТЗ, в качестве инструмента для рейсов по России.
Информацией о заявлении поделилась пресс-служба Титова. По его словам, у российского автобизнеса начинаются большие проблемы, решить которые люди без помощи правительства не смогут.
«Положение у этих бизнесменов критическое, поэтому я надеюсь, что правительство сможет пойти им навстречу», - заявил омбудсмен.
Дабы спасти логистов и экспедиторов от банкротства, Титов предлагает отменить санкции для автомобилей, которые прошли специальную таможенную процедуру в Калининградской области и убрать лишние платежи для них.
Ранее, представитель бизнеса заявил о надежде на поддержку предпринимательства со стороны Владимира Путина.