Омбудсмен Борис Титов заявляет о важности послаблений для перевозчиков из Калининграда

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину и сообщил о необходимости разрешить автоперевозчикам из Калининграда использовать грузовой транспорт, помещенный под особую процедуру СТЗ, в качестве инструмента для рейсов по России.