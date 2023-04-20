Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В армии США заявили о стремительном сокращении количества новобранцев

Армия
В армии США заявили о стремительном сокращении количества новобранцев

Министр Армии Соединенных Штатов Америки Кристин Вормут сообщила, что вооруженные силы страны могут подвергнуться сокращениям в связи с существованием риска недобора новых военнослужащих. Об этом пишет «РИА Новости».

Вормут отметила, что увольнения с работы и службы в армии США могут быть неизбежными, если «ситуация с набором новобранцев полностью не изменится». Американские вооруженные силы планируют набрать около 64 тыс. новых военнослужащих в текущем году. Сообщается, что к 2024 году штат армии составит 452 тысячи человек, тогда как еще два года назад он насчитывал 482 тыс. бойцов.

Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый сообщил о намерении страны приобрести одну РЛС. По его словам, это поможет укрепить обороноспособность молдавского государства.
армия сша вооруженные силы сша новобранцы сокращения оборонный бюджет
Военкоры ФАН