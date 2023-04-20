В армии США заявили о стремительном сокращении количества новобранцев

Вормут отметила, что увольнения с работы и службы в армии США могут быть неизбежными, если «ситуация с набором новобранцев полностью не изменится». Американские вооруженные силы планируют набрать около 64 тыс. новых военнослужащих в текущем году. Сообщается, что к 2024 году штат армии составит 452 тысячи человек, тогда как еще два года назад он насчитывал 482 тыс. бойцов.