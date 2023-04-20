Российский посол Анатолий Антонов: США устанавливают нормы свободы так, чтобы это не мешало их политике

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон устанавливает рамки свободы слова так, чтобы это не противоречило его интересам.
Принципы свободы слова в США зависят не от всеобщих деклараций и прав человека, а от интересов Белого дома. Свобода слова в Америке есть только, когда это не противоречит позиции Вашингтона, говорится в официальном сообщении посольства России.
Ранее сообщалось, что политолог Малек Дудаков рассказал о жесткой цензуре в США. По его мнению, титул «самой свободной страны» у США появился зря, так как все ее граждане постоянно живут в условиях жестокой цензуры и отсутствии свободы слова. Он отметил, что республиканскую партию, которая является одной из главных в США, заботят финансы и экономика, а не права человека.