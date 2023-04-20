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Названы десять простых упражнений, которые помогут похудеть к лету

Спорт
Названы десять простых упражнений, которые помогут похудеть к лету

Издание Men Today поделилось своими наблюдениями по поводу того, какие упражнения сжигают калории лучше всеми признанного бега. Эксперты выделили 10 лучших упражнений для похудения.

Мах гирей – за 20 минут сжигается 20,2 калории;

Гребной тренажер – полчаса активных тяговых движений сжигает 12,5 калорий;

Берпи – при исполнении 10 берпи в минуту вы можете сжечь 14,3 калории;

Велотренажер с прогрессирующей нагрузкой – в фазе активной работы вы сможете сжечь 87 калорий за минуту;

Скакалка – прыжки, при должной скорости, помогут сжечь 13 калорий за минуту;

Фэтбайк – минута езды на таком «монстре» позволит вам сжечь 25 калорий;

Упражнение «Синди» - если вы будете честно выполнять весь комплекс упражнений, то сможете сжечь за минуту 13 калорий;

Беговые лыжи – качественная пробежка позволяет сжигать до 12 калорий в минуту;

Упражнения по протоколу табата – экзотическое занятие поможет вам в сжигании 13,4 калорий в минуту;

Работа с параллельными канатами – активное потребление кислорода помогает сбрасывать до 10,3 калорий в минуту.

Ранее, специалисты порекомендовали отказаться от сухофруктов, алкоголя и йогуртов, если вы планируете сбросить вес к началу пляжного сезона.
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