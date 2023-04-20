Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Конгресс США получил информацию о сокрытии Госдепом данных о помощи «Талибану»*

Общество
Конгресс США получил информацию о сокрытии Госдепом данных о помощи «Талибану»*

Генеральный инспектор агентства США по реконструкции в Афганистане Джон Сопко сообщил об отказе Государственного департамента сотрудничать по ситуации с доступными «Талибану»✱* финансовыми средствами из американской помощи.

Функционер рассказал в Конгрессе, что агентство не получает достаточной информации от Госдепа о помощи правящей в Афганистане группировке со стороны Организации Объединенных Наций и сторонних некоммерческих образований. Сопко также подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство «инструктирует своих сотрудников» отказываться от ответов на соответствующие вопросы в рамках аудита, что, по его словам, поддерживается и госсекретарем Энтони Блинкеном.

Сопко предупредил, что около восьми миллиардов долларов из материальной помощи Афганистану находятся под угрозой неправомерных операций, – пишет «РИА Новости».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов потребовал у американских властей разрешить въезд всем заявленным членам российской делегации на территорию страны для участия в мероприятиях ООН. Он призвал прекратить осуществление политики создания препятствий для работы российских дипломатов.

* Признан запрещенной террористической организацией в Российской Федерации.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
госдеп сша закулисье госдеп талибан афганистан
Военкоры ФАН