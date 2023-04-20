Конгресс США получил информацию о сокрытии Госдепом данных о помощи «Талибану»*

Функционер рассказал в Конгрессе, что агентство не получает достаточной информации от Госдепа о помощи правящей в Афганистане группировке со стороны Организации Объединенных Наций и сторонних некоммерческих образований. Сопко также подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство «инструктирует своих сотрудников» отказываться от ответов на соответствующие вопросы в рамках аудита, что, по его словам, поддерживается и госсекретарем Энтони Блинкеном.