Конгресс США получил информацию о сокрытии Госдепом данных о помощи «Талибану»*

Генеральный инспектор агентства США по реконструкции в Афганистане Джон Сопко сообщил об отказе Государственного департамента сотрудничать по ситуации с доступными «Талибану»✱* финансовыми средствами из американской помощи.
Функционер рассказал в Конгрессе, что агентство не получает достаточной информации от Госдепа о помощи правящей в Афганистане группировке со стороны Организации Объединенных Наций и сторонних некоммерческих образований. Сопко также подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство «инструктирует своих сотрудников» отказываться от ответов на соответствующие вопросы в рамках аудита, что, по его словам, поддерживается и госсекретарем Энтони Блинкеном.
Сопко предупредил, что около восьми миллиардов долларов из материальной помощи Афганистану находятся под угрозой неправомерных операций, – пишет «РИА Новости».
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов потребовал у американских властей разрешить въезд всем заявленным членам российской делегации на территорию страны для участия в мероприятиях ООН. Он призвал прекратить осуществление политики создания препятствий для работы российских дипломатов.
* Признан запрещенной террористической организацией в Российской Федерации.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация