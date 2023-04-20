Американский подросток восстал из мертвых после молитвы матери

Техасский подросток, умерший на вершине скалодрома, вернулся к жизни через два часа после остановки сердца. Об этом рассказало издание New York Post.
По данным прессы у 16-летнего Сэмми Берко произошла остановка сердца во время подъема на вершину скалодрома. Сотрудники спортзала и врачи по очереди делали подростку искусственное дыхание в течение двух часов, после чего Сэмми был признан мертвым.
То, что произошло дальше, повергло всех в шок. Мать пострадавшего рассказала, что прибыв на место начала разговаривать с ним и говорить о том, что сильно его любит. Внезапно, когда женщина начала молиться, ее муж закричал: «О боже, он шевелится».
Подросток буквально восстал из мертвых. Врачи сказали, что никогда в жизни не видели ничего подобного. Сейчас он проходит период восстановления, поскольку перенес ишемическую травму позвоночника и потерял чувствительность ног. Ему придется заново учиться ходить.
Ранее СМИ рассказали, что житель Польши 13 лет смотрел телевизор и разговаривал с мумией матери. Тело покойной обнаружил приехавший в гости родственник мужчины.