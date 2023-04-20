Американский подросток восстал из мертвых после молитвы матери

То, что произошло дальше, повергло всех в шок. Мать пострадавшего рассказала, что прибыв на место начала разговаривать с ним и говорить о том, что сильно его любит. Внезапно, когда женщина начала молиться, ее муж закричал: «О боже, он шевелится».