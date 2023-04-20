Белый дом не может спрогнозировать телефонные переговоры президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина

Байден видит необходимость в проведении телефонных переговоров с Си Цзиньпином, однако на данный момент нельзя сказать об их дате проведения даже примерно, так как эти вопросы до сих пор не решены, сообщается на официальном сайте Белого Дома. Она отметила, что, несмотря на ряд разногласий в приоритетах и векторе политики двух стран, связь между Вашингтоном и Пекином должна поддерживаться.