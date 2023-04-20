Белый дом не может спрогнозировать телефонные переговоры президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о необходимости проведения телефонных переговоров между президентом США Джо Байденом и главой Китая Си Цзиньпином.
Байден видит необходимость в проведении телефонных переговоров с Си Цзиньпином, однако на данный момент нельзя сказать об их дате проведения даже примерно, так как эти вопросы до сих пор не решены, сообщается на официальном сайте Белого Дома. Она отметила, что, несмотря на ряд разногласий в приоритетах и векторе политики двух стран, связь между Вашингтоном и Пекином должна поддерживаться.
Ранее сообщалось, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о необходимости налаживания контактов с Китаем в это непростое время. По словам Кирби, текущая политическая ситуация обостряется, поэтому Вашингтон надеется, что отношения США и Китая со временем возможно будет улучшить.