The Voice Mag: Что ожидается на предстоящей Московской неделе моды

Уже в этом апреле, с 28 по 30 число состоится долгожданная неделя моды в Москве. Чего от нее стоит ожидать, и кто на ней будет рассказало издание The Voice Mag.
Так, в этом году, организаторы обещают сделать мероприятие более интересным, комплексным и увеличить в два раза количество площадок для проведения показов.
Причиной этому может послужить огромное количество поступивших от дизайнеров и брендов заявок на участие.
«В оргкомитет поступило почти 700 заявок из 96 городов России», - информирует руководитель Московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Также сообщается, что наибольшее количество заявок поступило от дизайнерских агентств из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Ранее, ФАН посетил Московскую неделю моды и побывал на самом технологичном подиуме России.