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The Voice Mag: Что ожидается на предстоящей Московской неделе моды

Общество
The Voice Mag: Что ожидается на предстоящей Московской неделе моды

Уже в этом апреле, с 28 по 30 число состоится долгожданная неделя моды в Москве. Чего от нее стоит ожидать, и кто на ней будет рассказало издание The Voice Mag.

Так, в этом году, организаторы обещают сделать мероприятие более интересным, комплексным и увеличить в два раза количество площадок для проведения показов.

Причиной этому может послужить огромное количество поступивших от дизайнеров и брендов заявок на участие.

«В оргкомитет поступило почти 700 заявок из 96 городов России», - информирует руководитель Московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Также сообщается, что наибольшее количество заявок поступило от дизайнерских агентств из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Ранее, ФАН посетил Московскую неделю моды и побывал на самом технологичном подиуме России.
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