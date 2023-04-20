Стало известно, зачем «Тиктокеры» начали мазать кожу говяжьим жиром

Пользователи платформы «ТикТок» начали избавляться от средств по уходу за кожей и используют для борьбы с прыщами маски для лица из говяжьего жира. Об этом сообщает издание New York Post.
Несколько онлайн-продавцов запустили на платформе рекламную компанию. Они утверждают, что говяжий жир – это панацея от дерматологических заболеваний и предлагают пользователям приобрести баночку чудодейственного средства. Хештег #beeftallowskincare набрал уже более 11 миллионов просмотров. Рекламой средства занялись популярные контентмейкеры.
Диджей Ханна Бронфман, число подписчиков которой насчитывает более миллиона человек заявила, что каждый вечер намазывает лицо говяжьим жиром. По ее словам, он эффективнее обычных средств по уходу за кожей и «не забивает поры».
Ранее эксперты рассказали о методах лечения болей во влагалище в момент интимной близости при менопаузе. Они советуют использовать силиконовые смазки и увлажнители.