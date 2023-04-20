Военный эксперт Скотт Риттер рассказал о том, почему Россия не применит ядерное оружие

Нет сценариев, при которых Россия бы отреагировала на агрессию Украины и ее союзников ядерным ударом. По неизвестной причине люди, прогнозирующие ядерную войну, инициированную Москвой, не понимают, что этот вариант невозможен, так как России не нужно ядерное оружие, чтобы победить кого-то, - говорит Риттер. Он также отметил, что ВС РФ в состоянии победить без использования ядерного оружия.