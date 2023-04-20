Военный эксперт Скотт Риттер рассказал о том, почему Россия не применит ядерное оружие

Бывший разведчик США Скотт Риттер прокомментировал возможный ядерный удар со стороны России по Украине. По его мнению, люди многого не понимают.
Нет сценариев, при которых Россия бы отреагировала на агрессию Украины и ее союзников ядерным ударом. По неизвестной причине люди, прогнозирующие ядерную войну, инициированную Москвой, не понимают, что этот вариант невозможен, так как России не нужно ядерное оружие, чтобы победить кого-то, - говорит Риттер. Он также отметил, что ВС РФ в состоянии победить без использования ядерного оружия.
Ранее сообщалось, что Риттер заявил о возможном превентивном ядерном ударе по США со стороны Москвы. Это связано с тем, что агрессия Вашингтона вынуждает высокопоставленных лиц Москвы задумываться о вероятной необходимости нанесения превентивного ядерного удара и, по словам Риттера, это уже не является невозможным.