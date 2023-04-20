Экс-совладелец «Азбуки вкуса» Кирилл Якубовский обвинен в мошенничестве

Бывший совладелец сетей «Кофе Хаус» и «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский был задержан правоохранительными органами. Об этом пишет «ТАСС».
Бизнесмен был задержан по уголовному делу о мошеннических действиях в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сообщается, что ему уже предъявлено обвинение. Более подробные детали дела на данный момент отсутствуют.
Ранее сотрудники правоохранительных органов Самары произвели задержание двух мошенников, выдававших себя за газовщиков. Сотрудники полиции возбудили против них уголовное дело. Злоумышленники под видом специалистов проникали в квартиры пенсионеров. За имитацию работы они получили от двух пожилых женщин более 100 тысяч рублей.