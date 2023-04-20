Экс-совладелец «Азбуки вкуса» Кирилл Якубовский обвинен в мошенничестве

Ранее сотрудники правоохранительных органов Самары произвели задержание двух мошенников, выдававших себя за газовщиков. Сотрудники полиции возбудили против них уголовное дело. Злоумышленники под видом специалистов проникали в квартиры пенсионеров. За имитацию работы они получили от двух пожилых женщин более 100 тысяч рублей.