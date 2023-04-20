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Телеведущая Лариса Гузеева поделилась своими впечатлениями от путешествия в Словакию

Общество
Телеведущая Лариса Гузеева поделилась своими впечатлениями от путешествия в Словакию

Известная телеведущая Лариса Гузеева решила отпраздновать день рождения сына в Словакии. Заграницу шоу-вумен отправилась в компании со своей дочерью Ольгой Бухаровой. Отчет о своем туре знаменитость опубликовала в социальных сетях.

По заявлению Гузеевой, больше всего ее впечатлила местная природа.

«Красота невозможная! Обожаю», - поделилась с фанатами ведущая программы «Давай поженимся!».

Крайне сильное впечатление на нее оказал ручей, протекающий по живописным холмам. Гузеева даже поинтересовалась у своего друга, не принадлежит ли ему столь живописный водоем? Ответ был отрицательным.

Ранее Лариса Гузеева сообщила чем занимается в отрыве от своего телешоу и позвала всех желающих послушать подкасты с ее участием.
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