Скандал в Саудовской Аравии: Люди требуют депортации нападающего Криштиану Роналду

Граждане Саудовской Аравии призывают депортировать знаменитого нападающего Криштиану Роналду, который с недавних пор выступает за арабский клуб «Аль-Наср». Причина этих призывов заключается в неприемлемом поведении игрока.
Во время недавнего матча «Аль-Наср» - «Аль-Хилаль», который завершился со счетом 0:2, болельщики на трибунах начали скандировать имя именитого нападающего Лионеля Месси, являющегося по совместительству главным соперником Роналду в схватке за футбольные титулы. Это настолько не понравилось португальскому игроку, что в ответ на кричалки с именем противника Роналду демонстративно схватился за половой орган. Подобный неприемлемый жест разозлил жителей Саудовской Аравии, и они начали требовать в Сети депортации игрока.
Ранее сообщалось, что при переходе в «Аль-Наср» Роналду предложили ряд условий, которые нападающий может диктовать в клубе. В связи с этим главный тренер Руди Гарсия был уволен, так как не устраивал именитого игрока.