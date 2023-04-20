Скандал в Саудовской Аравии: Люди требуют депортации нападающего Криштиану Роналду

Во время недавнего матча «Аль-Наср» - «Аль-Хилаль», который завершился со счетом 0:2, болельщики на трибунах начали скандировать имя именитого нападающего Лионеля Месси, являющегося по совместительству главным соперником Роналду в схватке за футбольные титулы. Это настолько не понравилось португальскому игроку, что в ответ на кричалки с именем противника Роналду демонстративно схватился за половой орган. Подобный неприемлемый жест разозлил жителей Саудовской Аравии, и они начали требовать в Сети депортации игрока.