Российские дипломаты потребовали от властей США допустить всех членов делегации к работе в ООН

Антонов потребовал остановить политику создания препятствий для допуска российских дипломатов к работе в ООН. Он также обратил внимание американской общественности на нарушение базовых норм международной дипломатической практики и внешнеполитических обязательств со стороны Соединенных Штатов Америки, – пишет «РИА Новости».