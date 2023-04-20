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Российские дипломаты потребовали от властей США допустить всех членов делегации к работе в ООН

Политика
Российские дипломаты потребовали от властей США допустить всех членов делегации к работе в ООН

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов призвал Вашингтон разрешить въезд всем заявленным членам российской делегации на территорию США для участия в работе Организации Объединенных Наций.

Антонов потребовал остановить политику создания препятствий для допуска российских дипломатов к работе в ООН. Он также обратил внимание американской общественности на нарушение базовых норм международной дипломатической практики и внешнеполитических обязательств со стороны Соединенных Штатов Америки, – пишет «РИА Новости».

Ранее председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила о вероятном наступлении экономической катастрофы в случае дефолта в США. Так она прокомментировала достижение американским государственным долгом рекордного значения в 31 триллион долларов.
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