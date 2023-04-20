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В Пентагоне рассказали, что США отслеживают более 650 потенциальных случаев НЛО

Весь мир
В Пентагоне рассказали, что США отслеживают более 650 потенциальных случаев НЛО

Директор управления Пентагона по разрешению проблем с аномалиями во всех областях Шон Киркпатрик сообщил подкомитету Сената США, что со среды, количество зафиксированных случаев НЛО сильно увеличилось. Информацию об этом приводит CNN.

В ходе заседания он продемонстрировал сенаторам видеозаписи с потенциальными неопознанными летающими объектами. Одна из них до сих пор остается не решенной загадкой для специалистов.

«Из более чем 650 видеозаписей, мы определили приоритетность для изучения лишь примерно у половины», - сообщил он представителям власти.

В конце своего выступления, Киркпатрик напомнил слушателям, что пока еще нет никаких доказательств существования внеземной жизни.

Ранее, австралийские фермеры сообщали, что неизвестное существо уродует и пожирает их скот.
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