МИД России объяснил крах доллара на мировой арене

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что каждая мировая валюта имеет свой «срок годности» и доллар в текущих экономических условиях не является исключением.
Процесс отказа России от влияния доллара на мировой арене уже пошел. Сейчас есть страны, которые набирают свою силу, и не исключено, что в скором времени именно их валюта станет доминирующей, приводит слова Панкина «РИА Новости».
Он отметил, что у каждой лидирующей валюты есть свой срок доминирования и рано или поздно он подходит к концу, поэтому эра доллара тоже скоро завершится.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил о влиянии политики США на лидерство доллара. По мнению чиновника, неразумные и недальновидные действия Вашингтона на мировой арене привели к тому, что доллар перестает быть главной валютой.