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МИД России объяснил крах доллара на мировой арене

Экономика
МИД России объяснил крах доллара на мировой арене

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что каждая мировая валюта имеет свой «срок годности» и доллар в текущих экономических условиях не является исключением.

Процесс отказа России от влияния доллара на мировой арене уже пошел. Сейчас есть страны, которые набирают свою силу, и не исключено, что в скором времени именно их валюта станет доминирующей, приводит слова Панкина «РИА Новости».

Он отметил, что у каждой лидирующей валюты есть свой срок доминирования и рано или поздно он подходит к концу, поэтому эра доллара тоже скоро завершится.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил о влиянии политики США на лидерство доллара. По мнению чиновника, неразумные и недальновидные действия Вашингтона на мировой арене привели к тому, что доллар перестает быть главной валютой.
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