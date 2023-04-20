Минюст США намерен получить больше полномочий для передачи российских активов Украине

Заместитель генерального прокурора Соединенных штатов Америки Лиза Монако сообщила, что министерство юстиции США намерено добиться получения полномочий на распоряжение российскими активами, находящимися под арестом.
Монако отметила, что на данный момент ведомство может пользоваться только установленными Конгрессом США возможностями. По ее словам, ведомство желает получить большие права для распоряжения активами, поскольку полномочия на использование заблокированных за обход санкций собственности и средств сильно ограничены, – пишет «РИА Новости».
Ранее власти Швейцарии отказались присоединяться к группе REPO для блокировки зарубежных активов граждан России. Об этом заявили в Федеральном департаменте экономики, образования и науки государства.