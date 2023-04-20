Минюст США намерен получить больше полномочий для передачи российских активов Украине

Монако отметила, что на данный момент ведомство может пользоваться только установленными Конгрессом США возможностями. По ее словам, ведомство желает получить большие права для распоряжения активами, поскольку полномочия на использование заблокированных за обход санкций собственности и средств сильно ограничены, – пишет «РИА Новости».