Еврокомиссия назвала незаконным решение стран об отказе от украинского зерна

Еврокомиссия призвала Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию отменить свое решение о запрете на экспорт зерна и сельхозпродукции из Украины, так как это противоречит договоренностям Евросоюза и Киева, которые были заключены для помощи стране, вовлеченной в вооруженный конфликт, заявил Дая во время пресс-конференции.