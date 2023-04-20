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Еврокомиссия назвала незаконным решение стран об отказе от украинского зерна

Экономика
Еврокомиссия назвала незаконным решение стран об отказе от украинского зерна

Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая заявил, что Еврокомиссия не согласна с решением стран, которые запретили экспорт зерна из Украины.

Еврокомиссия призвала Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию отменить свое решение о запрете на экспорт зерна и сельхозпродукции из Украины, так как это противоречит договоренностям Евросоюза и Киева, которые были заключены для помощи стране, вовлеченной в вооруженный конфликт, заявил Дая во время пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в зерне, которое поставлялось в Словакию из Украины, были обнаружены пестициды, негативно влияющие на здоровье человека. После этого вышеперечисленные страны отказались от закупки продукции, несмотря на то, что это решение является незаконным в связи с соглашением ЕС и Киева.
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