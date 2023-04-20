Еврокомиссия назвала незаконным решение стран об отказе от украинского зерна

Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая заявил, что Еврокомиссия не согласна с решением стран, которые запретили экспорт зерна из Украины.
Еврокомиссия призвала Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию отменить свое решение о запрете на экспорт зерна и сельхозпродукции из Украины, так как это противоречит договоренностям Евросоюза и Киева, которые были заключены для помощи стране, вовлеченной в вооруженный конфликт, заявил Дая во время пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что в зерне, которое поставлялось в Словакию из Украины, были обнаружены пестициды, негативно влияющие на здоровье человека. После этого вышеперечисленные страны отказались от закупки продукции, несмотря на то, что это решение является незаконным в связи с соглашением ЕС и Киева.