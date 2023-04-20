Гинекологи рассказали о методах лечения болей во влагалище во время полового контакта

Специалисты Северо-Западного университета Соединенных Штатов Америки назвали самые распространенные методы лечения боли при интимной близости в период и после менопаузы. Об этом пишет Menopause.
Согласно статистическим данным, более 80% женщин могут испытывать боли во влагалище во время полового контакта в постменопаузу. Довольно распространенным способом снижения дискомфорта являются лубриканты, однако они не избавляют полностью от болевых ощущений.
Причинами дискомфорта может выступать как сухость внутри полового органа, так и ряд заболеваний. Эксперты сделали вывод, что наиболее эффективными методами лечения болей является использование силиконовых смазок, увлажнителей вагинальных эстрогенов, терапия тестостероном и фракционное лазерное лечение. Также иногда может требоваться помощь физиотерапевтов и специалистов по тазовому дну.
Ранее режиссер-сценарист Квентин Тарантино рассказал о причине малого количества интимных сцен в его фильмах. Он сообщил, что постельные кадры не входят в систему его «видения».