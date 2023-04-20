Гинекологи рассказали о методах лечения болей во влагалище во время полового контакта

Причинами дискомфорта может выступать как сухость внутри полового органа, так и ряд заболеваний. Эксперты сделали вывод, что наиболее эффективными методами лечения болей является использование силиконовых смазок, увлажнителей вагинальных эстрогенов, терапия тестостероном и фракционное лазерное лечение. Также иногда может требоваться помощь физиотерапевтов и специалистов по тазовому дну.