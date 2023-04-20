Новая турецкая атомная станция способна выдержать землетрясение до девяти баллов

Атомная электростанция «Аккую», которую строит корпорация «Росатом», способна выдержать землетрясение силой до девяти баллов. Об этом рассказал министр энергетики и природных Ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью телеканалу «TPT».
По словам политика, хоть сейсмоустойчивость у АЭС и крайне высокая, в близлежащей территории очаги землетрясений не наблюдаются.
«Поблизости к АЭС «Аккую» нет линий разлома земной коры», - подчеркнул он.
Это первая атомная электростанция, которую построят в Турции, по соглашению о сотрудничестве между Россией и Турцией. Проект предусматривает возведение четырех энергоблоков с общей мощностью 4800 МВт.
Ранее, Анкара сообщила, что ожидает увидеть Владимира Путина на церемонии завоза ядерного топлива.