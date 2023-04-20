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Новая турецкая атомная станция способна выдержать землетрясение до девяти баллов

Весь мир
Новая турецкая атомная станция способна выдержать землетрясение до девяти баллов

Атомная электростанция «Аккую», которую строит корпорация «Росатом», способна выдержать землетрясение силой до девяти баллов. Об этом рассказал министр энергетики и природных Ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью телеканалу «TPT».

По словам политика, хоть сейсмоустойчивость у АЭС и крайне высокая, в близлежащей территории очаги землетрясений не наблюдаются.

«Поблизости к АЭС «Аккую» нет линий разлома земной коры», - подчеркнул он.

Это первая атомная электростанция, которую построят в Турции, по соглашению о сотрудничестве между Россией и Турцией. Проект предусматривает возведение четырех энергоблоков с общей мощностью 4800 МВт.

Ранее, Анкара сообщила, что ожидает увидеть Владимира Путина на церемонии завоза ядерного топлива.
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