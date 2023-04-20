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Израиль начнет трехдневную блокаду палестинских территорий

Политика
Израиль начнет трехдневную блокаду палестинских территорий

Израиль введет трехдневную блокаду на палестинских территориях с 24 апреля в связи с предстоящим празднованием Дня памяти и Дня независимости. Об этом сообщает издание AA.

Меры продлятся до 26 апреля. Военные сообщили, что готовят к закрытию пограничные переходы с сектором Газа. Исключения будут сделаны для гуманитарных и других неотложных вопросов, но для этого потребуется одобрение координатора деятельности правительства Израиля на территориях ПА (COGAT). В последние месяцы на оккупированном Западном берегу наблюдается высокая напряженность на фоне неоднократных израильских рейдов в палестинские города.

Ранее лидеры движений ХАМАС и «Хезболла» провели встречу, на которой обсудили сотрудничество для противодействия Израилю. Обе организации называют своей главной целью ликвидацию еврейского государства.
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