Израиль начнет трехдневную блокаду палестинских территорий

Израиль введет трехдневную блокаду на палестинских территориях с 24 апреля в связи с предстоящим празднованием Дня памяти и Дня независимости. Об этом сообщает издание AA.
Меры продлятся до 26 апреля. Военные сообщили, что готовят к закрытию пограничные переходы с сектором Газа. Исключения будут сделаны для гуманитарных и других неотложных вопросов, но для этого потребуется одобрение координатора деятельности правительства Израиля на территориях ПА (COGAT). В последние месяцы на оккупированном Западном берегу наблюдается высокая напряженность на фоне неоднократных израильских рейдов в палестинские города.
Ранее лидеры движений ХАМАС и «Хезболла» провели встречу, на которой обсудили сотрудничество для противодействия Израилю. Обе организации называют своей главной целью ликвидацию еврейского государства.