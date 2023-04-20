Израиль начнет трехдневную блокаду палестинских территорий

Меры продлятся до 26 апреля. Военные сообщили, что готовят к закрытию пограничные переходы с сектором Газа. Исключения будут сделаны для гуманитарных и других неотложных вопросов, но для этого потребуется одобрение координатора деятельности правительства Израиля на территориях ПА (COGAT). В последние месяцы на оккупированном Западном берегу наблюдается высокая напряженность на фоне неоднократных израильских рейдов в палестинские города.