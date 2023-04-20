Российский политолог Сергей Марков рассказал о причинах приостановки украинского наступления

Политический деятель и дипломат Сергей Марков заявляет, что причиной срыва начала контрнаступления может стать уничтожение защищенного штаба ВСУ, находящегося на глубине в 120 метров, где 300 высокопоставленных военных были уничтожены одной единственной ракетой типа «Кинжал». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Он отметил крайне слаженную работу российских военных, которые смогли и найти бункер, и нанести прицельный удар.
«Теперь получается головка наступления уничтожена?», - с удивлением отмечает Марков.
Ранее, Сергей Марков сообщил, что уверен в существовании «сатанинской секты» на территории Киева.