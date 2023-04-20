Очередной конфуз: Президент США Джо Байден перепутал Ирак и Иран

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден во время своего выступления перед публикой перепутал названия государств. Инцидент произошел во время его речи, когда он говорил о военной службе сына Бо Байдена.
Выступая перед членами американских профсоюзов, президент заявил, что присутствовал и в Ираке, и в Иране. Байден позже исправился и отметил, что был в Ираке и Афганистане более 30 раз. Он отметил, что встречался с сыном, когда тот был в столице Ирака – Багдаде, – пишет «РИА Новости».
Ранее бизнесмен Илон Маск назвал дефолт в США неизбежным итогом финансовой политики. В своем прогнозе миллиардер опирался на данные о расходах федерального бюджета. Он отметил, что кризис является лишь «вопросом времени».