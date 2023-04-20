Очередной конфуз: Президент США Джо Байден перепутал Ирак и Иран

Выступая перед членами американских профсоюзов, президент заявил, что присутствовал и в Ираке, и в Иране. Байден позже исправился и отметил, что был в Ираке и Афганистане более 30 раз. Он отметил, что встречался с сыном, когда тот был в столице Ирака – Багдаде, – пишет «РИА Новости».