В МИД России усомнились в необходимости «Северных потоков»

Вопрос о настоящих виновниках подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» остается актуальным даже спустя полгода после аварии. Сейчас эту тему нельзя замалчивать или игнорировать только потому, что расследованием уже занимаются три отдельные страны, заявил Панкин во время брифинга с журналистами. Он отметил, что сейчас, на фоне текущей политической ситуации, сложно спрогнозировать, будет ли газопровод использоваться в дальнейшем в полной мере.