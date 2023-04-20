В МИД России усомнились в необходимости «Северных потоков»

Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Панкин заявил о недопустимости игнорирования расследования диверсии на «Северных потоках».
Вопрос о настоящих виновниках подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» остается актуальным даже спустя полгода после аварии. Сейчас эту тему нельзя замалчивать или игнорировать только потому, что расследованием уже занимаются три отдельные страны, заявил Панкин во время брифинга с журналистами. Он отметил, что сейчас, на фоне текущей политической ситуации, сложно спрогнозировать, будет ли газопровод использоваться в дальнейшем в полной мере.
Ранее сообщалось, что американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, где обвинил спецслужбы США в организации диверсии на «Северных потоках» и заявил, что Белый дом сделал это для того, чтобы доказать свою независимость от России. На данный момент США, Дания, Швеция и Россия привлечены к расследованию о диверсии.