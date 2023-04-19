ВС РФ готовятся применить сокрушающее оружие в зоне СВО на Украине

Несколько военных корреспондентов распространили информацию о возможном применении модернизированных планирующих авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-5000 в зоне конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Overclockers.
По предположениям, одновременно в налетах смогут участвовать от 30 до 40 российских бомбардировщиков, оснащенных планирующими боеприпасами. Сейчас используется 5-7 подобных бомб в сутки. Отмечается, что ФАБы спокойно преодолевают системы ПВО и могут быть запущены с расстояния примерно в 50 км. Противостоять этим боеприпасам в теории могут только системы ПВО «Patriot», однако при появлении на линии соприкосновения они станут беззащитны перед противорадиолокационными ракетами Х-31.
Ранее ВСУ уже сообщали о том, что опасаются возможности массовой модернизации старых авиабомб в РФ. Добавление крыльев GPS к многократно повышает эффективность подобного оружия.