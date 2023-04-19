Украинские СМИ заявили об еще одном взрыве в Днепре

Украинские средства массовой информации рассказали об очередном взрыве в пригороде столицы Днепропетровской области. Об этом сообщило издание ZN.UA.
Корреспонденты информационного агентства сообщили о «громком взрыве в городе». Согласно поступившей информации, предположительно сработали системы противовоздушной обороны. До этого местные издания также заявляли о ряде взрывов в населенном пункте.
Ранее жители Киевской области сообщили о вспышке в небе и двух взрывах. Яркое свечение также было замечено и в украинской столице. Проживающие в Белой церкви заявляли о двух взрывах на территории города, которые прозвучали до объявления воздушной тревоги.