Посол Сергей Мелик-Багдасаров рассказал о заинтересованности граждан Венесуэлы к России и ее культуре

Недавно в Каракасе (столица Венесуэлы) состоялся кинопоказ, приуроченный к 200-летию российского драматурга Александра Островского. Зрители были крайне заинтересованы и взбудоражены такой яркой ветвью развития русского театра. Также многие граждане Венесуэлы заинтересованы в изучении русского языка, в чем им помогает Санкт-Петербургский университет, который устраивает онлайн-конференции, приводит слова Багдасарова телеканал «Соловьев Live».