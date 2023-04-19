Посол Сергей Мелик-Багдасаров рассказал о заинтересованности граждан Венесуэлы к России и ее культуре

Российский посол Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что граждане Венесуэлы очень заинтересованы в российской культуре и истории.
Недавно в Каракасе (столица Венесуэлы) состоялся кинопоказ, приуроченный к 200-летию российского драматурга Александра Островского. Зрители были крайне заинтересованы и взбудоражены такой яркой ветвью развития русского театра. Также многие граждане Венесуэлы заинтересованы в изучении русского языка, в чем им помогает Санкт-Петербургский университет, который устраивает онлайн-конференции, приводит слова Багдасарова телеканал «Соловьев Live».
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Венесуэлу в рамках своего турне по Латинской Америке. В Каракасе он встретился с главой венесуэльского дипведомства и президентом.