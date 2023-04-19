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Посол Сергей Мелик-Багдасаров рассказал о заинтересованности граждан Венесуэлы к России и ее культуре

Общество
Посол Сергей Мелик-Багдасаров рассказал о заинтересованности граждан Венесуэлы к России и ее культуре

Российский посол Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что граждане Венесуэлы очень заинтересованы в российской культуре и истории.

Недавно в Каракасе (столица Венесуэлы) состоялся кинопоказ, приуроченный к 200-летию российского драматурга Александра Островского. Зрители были крайне заинтересованы и взбудоражены такой яркой ветвью развития русского театра. Также многие граждане Венесуэлы заинтересованы в изучении русского языка, в чем им помогает Санкт-Петербургский университет, который устраивает онлайн-конференции, приводит слова Багдасарова телеканал «Соловьев Live».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Венесуэлу в рамках своего турне по Латинской Америке. В Каракасе он встретился с главой венесуэльского дипведомства и президентом.
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