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Возле Сицилии нашли плавающими в море две тонны наркотиков

Весь мир
Возле Сицилии нашли плавающими в море две тонны наркотиков

17 апреля финансовая полиция Италии опубликовала отчет, согласно которому, силами структуры были изъяты почти две тонны наркотического вещества. Его обнаружили во время обычного наблюдательного полета над морем в прошедшее воскресенье. Информацию публикует CNN.

Наркотики были обнаружены в водах недалеко от острова Сицилия и были тщательно запечатаны в 70 водонепроницаемых плавучих пакетов. Груз был соединен между собой и имел подключенное устройство для обнаружения, сообщила полиция. Предварительная стоимость «добычи» составляет 400 миллионов евро.

В полиции заявили, что, по их мнению, эти упаковки были оставлены проходящим грузовым судном, чтобы наркоторговцы подобрали их и доставили на берег.

Ранее, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что киевские силовики вовлекают граждан России в наркоторговлю.
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