17 апреля финансовая полиция Италии опубликовала отчет, согласно которому, силами структуры были изъяты почти две тонны наркотического вещества. Его обнаружили во время обычного наблюдательного полета над морем в прошедшее воскресенье. Информацию публикует CNN.
Наркотики были обнаружены в водах недалеко от острова Сицилия и были тщательно запечатаны в 70 водонепроницаемых плавучих пакетов. Груз был соединен между собой и имел подключенное устройство для обнаружения, сообщила полиция. Предварительная стоимость «добычи» составляет 400 миллионов евро.
В полиции заявили, что, по их мнению, эти упаковки были оставлены проходящим грузовым судном, чтобы наркоторговцы подобрали их и доставили на берег.
Ранее, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что киевские силовики вовлекают граждан России в наркоторговлю.