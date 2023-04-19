Возле Сицилии нашли плавающими в море две тонны наркотиков

Наркотики были обнаружены в водах недалеко от острова Сицилия и были тщательно запечатаны в 70 водонепроницаемых плавучих пакетов. Груз был соединен между собой и имел подключенное устройство для обнаружения, сообщила полиция. Предварительная стоимость «добычи» составляет 400 миллионов евро.