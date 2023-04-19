Пригожин обратился к Небензе с просьбой поднять в ООН вопрос преступной позиции США по конфликту в Судане

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил постпреду России при ООН Василию Небензе письмо, где попросил поднять в организации вопрос о преступной позиции США по конфликту в Судане, сообщает пресс-служба компании «Конкорд».
Предприниматель заявил, что заявление регионального представителя Госдепа США Сэмюэла Варбурга о якобы негативном влиянии присутствия в Судане группы, связанной с ЧВК «Вагнер», является попыткой американцев вмешаться во внутриполитический конфликт. Позиция Соединенных Штатов нацелена на его эскалацию посредством втягивания третьих сторон. Все это несовместимо с попытками стабилизировать ситуацию.
«Информация о нахождении ЧВК «Вагнер» в Республике Судан является недостоверной, уже более двух лет в Судане не присутствует ни одного человека из ЧВК "Вагнер". Прошу Вас, поднять вопрос о преступной, ведущей к дальнейшему кровопролитию позиции США в отношении вооруженного конфликта в Судане на заседании в Совете Безопасности ООН», — заявил Пригожин.
Ранее Евгений Пригожин назвал попыткой «половить рыбку в мутной воде» притягивание ЧВК «Вагнер» к суданскому конфликту. «Музыкантов» нет в восточноафриканскому государстве уже более двух лет.