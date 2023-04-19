Пригожин обратился к Небензе с просьбой поднять в ООН вопрос преступной позиции США по конфликту в Судане

Предприниматель заявил, что заявление регионального представителя Госдепа США Сэмюэла Варбурга о якобы негативном влиянии присутствия в Судане группы, связанной с ЧВК «Вагнер», является попыткой американцев вмешаться во внутриполитический конфликт. Позиция Соединенных Штатов нацелена на его эскалацию посредством втягивания третьих сторон. Все это несовместимо с попытками стабилизировать ситуацию.