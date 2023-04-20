Похищение и насилие детей: журналисты и правозащитники из разных стран обсудили методы борьбы с чудовищными фактами

Капрал армии США Даниел Босворт рассказал о том, как американская армия с августа по декабрь 2021 года вывезла с территории Афганистана тысячи детей без родителей под предлогом обеспечения их безопасности. Однако в приютах, куда их привезли, не было создано никаких условий для нормальной жизни.