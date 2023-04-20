В Москве за круглым столом обсудили проблему похищения детей во время боевых действий. Журналисты и правозащитники из России, США, Англии, Нидерландов и Польши пролили свет на чудовищные факты, которые много лет остаются незамеченными.
Мира Тэрада, глава Фонда борьбы с репрессиями, который был основан при содействии предпринимателя Евгения Пригожина, привела множество примеров таких инцидентов. Один из них – это история 11-летней девочки Миланьи. Она на протяжении 10 месяцев вынуждена была скрываться от украинской организации «Белые ангелы», которые открыли охоту на детей в прифронтовой зоне.
«Девочка уже непосредственно в интервью Федеральному агентству новостей рассказала о том, что стала свидетелем ситуации, когда на новом рынке в Артемовске забрали девочку четырех лет под угрозой расправы, направив автоматы на родителей девочки. Они («Белые Ангелы») ее увезли. Миланья также рассказывает о том, что, когда ее эвакуировали, снайперы стреляли с крыш. Причем девочку эвакуировали солдаты РФ, и снайперы стреляли не по военнослужащим — они стреляли по девочке. Наши военнослужащие снимали с себя бронежилеты и со всех сторон окружали девочку этими жилетами, чтобы спасти ее жизнь», — заявила глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.
Капрал армии США Даниел Босворт рассказал о том, как американская армия с августа по декабрь 2021 года вывезла с территории Афганистана тысячи детей без родителей под предлогом обеспечения их безопасности. Однако в приютах, куда их привезли, не было создано никаких условий для нормальной жизни.
«Там не было переводчиков, которые могли бы обеспечить взаимодействие, там не было ни халяльной еды, ни ковриков для молитв, то есть всего того, что было нужно детям. Но важно понимать, что многие дети просто не знали, где их родители, где их братья и сестры, живы ли они, увидят ли они их когда-нибудь еще», — вспомнил военный.
Созданная и спонсируемая американцами запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ✱ под прикрытием своих сателлитов занимается торговлей детьми, оставаясь при этом практически безнаказанной. Британская журналистка Ванесса Били привела лишь некоторые цифры.
«ИГИЛ✱ активно участвует в торговле детьми. Например, случай в Косово, где около 900 детей были похищены и переданы в качестве невест террористам ИГИЛ✱ без ведома тех стран, которые отвечали за эти вопросы. Это происходит во всех странах, где происходят попытки смены режима с 2011 года», — привела пример британская журналистка.
Безнаказанный Запад продолжает жить в мире, где права детей не стоят ничего, а педофилия, к большому ужасу, становится нормой в некоторых странах Европы.
«Педофилия — это огромная проблема в Голландии, в Германии, в Бельгии и во Франции. На прошлой неделе я слышала, что даже на уровне ООН раздаются заявления о легализации педофилии. Поэтому многие дети, которые попали в это положение — они из Ближнего востока, из Африки, как правило, это дети из очень бедных стран, где голод, где война. То есть, по сути, ЕС повинен в том, что развивает педофилию в Европе», — подчеркнула независимый нидерландский журналист Соня ван ден Энде.
Главный орган, который должен заниматься проблемой похищения детей — это Международный уголовный суд, но организация полностью ангажирована и не может выносить никаких решений, которые бы бросали тень на США или Европейский союз. Мира Тэрада подсказала возможное решение данной проблемы.
«Есть острая необходимость создания органа, который бы занимался, в первую очередь, защитой прав детей. По-настоящему бы занимался этим, а не для галочки, для видимости. Это может быть инициативой как и Российской Федерации, так и инициативой стран БРИКС, допустим. Также есть острая необходимость создания следственной группы. И эта группа не должна находиться в теплых, комфортных и кондиционируемых кабинетах, общаться по телефону или путем электронной связи. Они должны ехать в поля, на места и тянуть эту ниточку, чтобы разматывать этот чудовищный клубок преступности. Потому что нужно быть на месте для того, чтобы установить куда, в первую очередь, вывезли детей. Нужно определить их местоположение для того, чтобы в дальнейшем вернуть их родителям. Если родители вдруг погибли, не дай Бог, то есть семьи, есть близкие, родственники, которые могут оформить опеку над детьми. Дети в любом случае должны расти в нормальных условиях и семьях. И вторая часть задач этой следственной группы должна заключаться в установлении виновных и привлечении их к ответственности. Следственная группа, я считаю, должна быть организована на площадке ООН. В следственную группу должны входить представители различных стран, чтобы мнение было независимое», — констатировала Мира Тэрада.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация