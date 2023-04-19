Молдавия намерена «укрепить» свою армию покупкой одной РЛС

Носатый подчеркнул, что такое приобретение дорого обойдется бюджету страны, однако средства на покупку РЛС уже выделены. На данный момент власти страны ведут переговоры с партнерами – в «ближайшее время» будет подписан договор о поставке техники. По словам министра, Кишинев впервые за долгое время сумел изыскать средства для модернизации обороны, – пишет «РИА Новости».