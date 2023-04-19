Молдавия намерена «укрепить» свою армию покупкой одной РЛС

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый сообщил, что республика намерена в течение нескольких месяцев приобрести радиолокационную станцию. Он отметил, что такая техника поспособствует укреплению национальной безопасности государства.
Носатый подчеркнул, что такое приобретение дорого обойдется бюджету страны, однако средства на покупку РЛС уже выделены. На данный момент власти страны ведут переговоры с партнерами – в «ближайшее время» будет подписан договор о поставке техники. По словам министра, Кишинев впервые за долгое время сумел изыскать средства для модернизации обороны, – пишет «РИА Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил намерение Южной Кореи поставить вооружение Украине как недружественный акт. Политик отметил, что продажа оружия Киеву может означать вовлеченность Сеула в конфликт.