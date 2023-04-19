Глава ЕЦБ предупредила о катастрофических последствиях дефолта в США

Брюссель, 19 апреля. Дефолт Соединенных Штатов по долговым обязательствам станет «серьезной катастрофой» для мировой экономики. Об этом в недавнем интервью предупредила председатель Европейского центробанка Кристин Лагард.
Таким образом глава европейского регулирующего органа прокомментировала ситуацию с потолком госдолга США, который достиг рекордного 31 триллиона долларов.
Как ранее предупредила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, денежные средства на счетах казначейства будут исчерпаны до начала июня. После этого США столкнутся с реальной угрозой дефолта по выплате внешнего долга.
В настоящее время в конгрессе нет единой позиции по повышению либо отмене предельной величины заимствований, поскольку представители Республиканской партии настаивают на необходимости сокращения расходов федерального бюджета. Экономисты предупреждают, что в случае, если законодатели не достигнут договоренности, к началу лета, Правительство США может допустить просрочку в выплатах по государственным долговым облигациям. Это, по мнению специалистов, подорвет уверенность в долларе и будет иметь катастрофические последствия для финансовой системы Соединенных Штатов и других стран, полагающихся на стабильность американской валюты.
В то же время Лагард выразила уверенность в том, что Вашингтон не допустит дефолта.
«Я испытываю огромное доверие к Соединенным Штатам. Я просто не могу поверить, что они допустили бы, чтобы произошла такая крупная катастрофа, когда США объявят дефолт по своему долгу. Это невозможно», — подчеркнула она.
Тем не менее далеко не все эксперты на Западе разделяют оптимизм главы ЕЦБ. Как отметил американский экономист Пол Кругман, вероятность дефолта США является далеко не нулевой. По его мнению, контролируемая республиканцами Палата представителей может отказаться повышать потолок госдолга.
«Кто будет доверять валюте страны, которая, похоже, политически сошла с ума? Если это произойдет, угроза статусу резервной валюты доллара будет наименьшей из наших проблем», — считает он.