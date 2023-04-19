Глава ЕЦБ предупредила о катастрофических последствиях дефолта в США

В настоящее время в конгрессе нет единой позиции по повышению либо отмене предельной величины заимствований, поскольку представители Республиканской партии настаивают на необходимости сокращения расходов федерального бюджета. Экономисты предупреждают, что в случае, если законодатели не достигнут договоренности, к началу лета, Правительство США может допустить просрочку в выплатах по государственным долговым облигациям. Это, по мнению специалистов, подорвет уверенность в долларе и будет иметь катастрофические последствия для финансовой системы Соединенных Штатов и других стран, полагающихся на стабильность американской валюты.